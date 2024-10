Abilinnapea: sotsiaaltoetuste menetlusaegade tõttu hakkavad pered kannatama

«Augusti seisuga on elatisvõlgnike võlasumma kasvanud 120 miljoni euroni – selleks et ühe vanema pahatahtlikkuse või suutmatuse tõttu ei kannataks laps, sai loodud elatisabi, mida riik maksab lapsele, juhul kui elatist maksma pidav vanem seda ei tee. Üksikvanematest on suhtelises vaesus iga kolmas ning üksikvanema jaoks, kes ootab elatisabi või peretoetust, võib pikenenud menetlustähtaeg tähendada olukorda, kus puuduvad vahendid perekonna eest hoolitsemiseks," rääkis Kase pressiteate vahendusel, kelle sõnul võib see paljude jaoks tähendada laenulõksu sattumist.