GALERII Selgusid aasta õpetaja konkursi võitjad ja elutööpreemia laureaat

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) nentis, et Eesti tee vabadusele on alati käinud läbi hariduse. «Eesti riik on hariduse nägu nii sünnilt kui arengukäigult, tema geenideks on «vaimult suureks saamise» paleus, tema näojoonteks meie praegune kool, sealhulgas ka rahvusvaheline edu. Meie haridussüsteem on maailma parim ja selle alustalad on õpetajad. Mul on rõõm täna tunnustada meie pühendunud õpetajaid, koolijuhte, huvijuhte ja õppejõude.»