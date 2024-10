VIDEO Tallinnas tabati joobetunnusega bussijuht: ma ei tea, mis juhtus

Mis nüüd juhtus? «Ma ei tea,» vastas bussijuht Kristiina. Olete napsu teinud? «Millal? Kui ma tööl olen. Sõin suppi enne,» vastas naine ja rõhutas, et ta ei ole napsu võtnud. Ka teine kord, kui bussijuht puhus alkomeetrisse, näitas, et ta on napsutanud.

«Alkomeetri lõplik näit oli selline, mille alusel me väärteomenetlust alustada ei saa. Eestis on lubatud 0,09 ja see piir jäi alla selle. Aga fakt on see, et bussijuht sõidab ühistranspordiga Tallinna linnas, et üldse mingigi näit, seda me ei aktsepteeri,» rõhutas politsei- ja piirivalveameti välijuht Marek Vähi.

«Bussi ajasime kõrvale ja teavitasime dišpetserit. Tuleb uus bussijuht, kes bussi baasi ära viib,» lausus Vähi.

Bussijuht oli aga väitnud, et ta ei ole napsu üldse teinud ning sõi enne kõigest suppi. Kuidas seda kommenteerib PPA välijuht? «Ta ütles mulle ka, et ta ei ole napsu teinud. Aga kui me liikusime, siis ta ütles, et ta eile õhtul oli teinud. Võta nüüd kinni, on see nüüd eileõhtune või täna päevane,» vastas Vähi.

Nimelt dispetšeri väitel oli teda enne liinile tulekut kontrollitud ja siis oli kõik korras. «Praegu on näit.. Ega ei oska kommenteerida, et on siis tööajal joodud või on eilne näit,» lausus Vähi.