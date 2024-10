Aasta õpetaja gala toob küll rõõmu, kuid murepilved ei haju

Aasta klassiõpetaja tiitli pälvinud Tuuli Koitjärv Pärnu Vanalinna põhikoolist on pedagoogina töötanud juba 38 aastat, õpetades vaheldumisi Tallinnas ja Pärnus. «Kodu on mul ikka Pärnus, aga vahepeal käisin pealinnas kogemusi saamas,» lausus Koitjärv. «Viimased seitse aastat töötan jälle Vanalinna põhikoolis, kus on toetav õhkkond ja kodune olla.»

Veelgi pikema tööstaažiga on aasta lasteaiaõpetaja tiitliga pärjatud Kersti Lookson, kes töötab Tallinna Rännaku lasteaias liitrühmas – tema on pedagoogiametit pidanud 40 aastat. «Eks see number ole ikka päris korralik, aga sellega on sama nagu vanusega – need on ju ainult numbrid ja ma ei tee sellest probleemi,» mainis ta.