Holland eraldab koos Ukrainaga droonide arendamiseks 400 miljonit

«Keskendume erinevat tüüpi droonidele, mille seas seire-, kaitse- ja ründedroonidele. Näeme, et Ukraina vajab praegu hädasti ründedroone sõjaliste objektide ründamiseks,» ütles Brekelmans.

Ministri sõnul ühendab kõnealune drooniplaan Ukraina innovatsiooni ja Hollandi teadmised, et täiustada lahinguväljal kasutatavat tehnoloogiat.

Kui väljatöötatud droonid on edukad, siis on kaitseministri sõnul tootmise suurendamiseks saadaval rohkem raha.

Brekelmans rääkis juba varem, et Hollandil on droonide valdkonnas palju tehnoloogiaid ja teadmisi, mida nad on valmis Ukrainaga jagama.