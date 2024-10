Ukrainast varastatud kultuuriväärtused ilmusid rahvusvahelisele mustale turule

«Lisaks süstemaatilisele kultuuripärandi hävitamisele paneb Venemaa toime veel ühe kuriteo ehk kultuuriväärtuste varguse. Need meie muuseumidest ja arheoloogilistest paikadest varastatud esemed ilmuvad nüüd rahvusvahelisele mustale turule. Meil on juba piisavalt tõendeid nende kuritegude kohta uue kriminaalmenetluse algatamiseks,» ütles Ukraina peaprokurör Andri Kostin pärast kohtumist Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) erirühmaga Washingtonis, mis on spetsialiseerunud kultuuripärandivastaste kuritegude uurimisele.