Ukraina president arutas ülemjuhatajaga olukorda lahinguväljal

«Täna möödus kaks kuud meie sõjaliste operatsioonide algusest Kurski oblastis. Ja see on väga oluline etapp sõjast. Midagi, mis on meie riiki suuresti aidanud ja aitab ka edaspidi. Ukrainlased on tõestanud, et suudavad sõja Venemaale tagasi suruda. Oma partnerite piisava toetusega suudame Venemaad survestada viisil, mis on vajalik, et Venemaa mõistaks, et sõda ei too neile midagi head,» rõhutas Zelenskõi.