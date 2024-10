Politsei viib edaspidi Põhja-Eestis kinnipeetud inimesed Tallinna vanglasse

Selle aasta algusest siiani on Viru ja Tartu vanglasse toodud kokku 1345 arestialust ja 1850 kainenejat. Harjumaal on oodata sellest veelgi suuremat mahtu. Vanglal tuleb arvestada ööpäevas 8-9 täiendava saabuja või lahkujaga. Kõige rohkem kaasneb Tallinna vanglale tegevusi inimestega, kes on kinni peetud kuni 48 tunniks ja keda on ühes nädalas keskmiselt 75.