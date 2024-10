Eelnõuga kehtestatakse eriarstiabi visiiditasu 20 eurot ja haavatavamas olukorras inimestele viis eurot. Haigla voodipäevatasu suurendatakse 2,50 eurolt viiele eurole ja retseptitasu 2,50 eurolt 3,50 eurole. Esimest korda saab ülempiiri ajutine töövõimetushüvitis. Lisaks tuuakse eelnõuga vanemahüvitise lage allapoole.

Sotsiaalkomisjoni esimees Madis Timpson sõnas, et Eesti vanemahüvitise süsteem on väga helde, kuid arvestada tuleb ka riigi võimalustega. «Kuna keskmine palk on viimastel aastatel väga hoogsalt kasvanud, siis on sellega koos kasvanud ka keskmise palga põhjal arvutatava vanemahüvitise kulu riigile. Otsustasime, et otstarbekas on tuua maksimaalne vanemahüvitis seniselt kolmekordselt keskmiselt palgalt kahekordsele,» märkis Timpson.

Esimees lisas, et ülempiiri languse leevendamiseks kaotatakse tulu teenimise korral hüvitise vähendamine. «See aitab noorel lapsevanemal hoida kontakti tööturuga ning vähendab bürokraatiat. Ma usun, et see on mõistusepärane kompromiss,» sõnas ta. Muudatus puudutab ligi 3500 inimest ehk ligi 12 protsenti vanemahüvitise saajatest.