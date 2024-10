FOTOD JA VIDEO Tallinna vanal juudi kalmistul mälestati Iisraelit mullu tabanud terrorirünnaku ohvreid

Eesti Juudi Kogukonna nõukogu ja kogukonna esimees Alla Jakobson kutsus ühiskonda üles mitte unustama seda hirmuäratavat päeva: «Me peame mäletama seda tragöödiat kui meeldetuletust maailma habrasusest ja hinnast, mida süütud inimesed maksid. See ei ole ainult iisraellaste tragöödia, vaid inimkonna valu, mida me kõik jagame. 7. oktoobril koguneme Vanale juudi kalmistule, et austada hukkunute mälestust ja näidata oma solidaarsust Iisraeli riigi ja tema rahvaga.»