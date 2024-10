Anija vallavanem Riivo Noor ütleb, et kui palgad kahaneksid, lahkuksid head ja pädevad spetsialistid lihtsalt töölt. Personali saab tema sõnul vähendada üksnes juhul, kui vähendada ka pakutavaid teenuseid ning lasta nende kvaliteedis latti allapoole. Ent see pole võimalik, väidab ta, sest «kahjuks on viimastel aastatel proovitud kohalikele omavalitsustele kohustusi lisada ja seda ilma rahalise katteta».