Ukraina kutsub partnereid määratlema ettekujutust sõja lõpust

«Täna kuulasin ära ulatusliku ülevaade olukorrast rindel ehk kõigist meie tegevustest ja vajadustest. Donetski suunad on jätkuvalt eriti keerulised ja me püüame eelseisval Ramsteini kohtumisel oma partnereid veenda tungivas vajaduses oma võimekusi ja positsioone oluliselt tugevdada just praegu ehk sügiskuudel. Piisavalt varustust rindele, piisavat varustust meie brigaadidele ja piisavalt kaugmaavõimekusi meie vägedele – see on kahtlemata parim heidutus Venemaale ja tugevaim tõuge olukorra liikumisel rahu poole,» seletas riigipea.