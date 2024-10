Venemaa keskmine päevane sõjas hukkunute arv kasvas septembris

Briti väljaanne The Times kirjutas nädalavahetusel, et Vladimir Putini režiimil on palju probleeme, mis võivad otseselt mõjutada okupatsiooniarmee sõjaliste operatsioonide läbiviimise efektiivsust ning Kremli juht ise pole teinud piisavalt, et võit oleks käegakatsutav, ent siiski piisavalt, et võimaldada keeruliste otsuste vastuvõtmine edasi lükata.