Nüüd saab torusid remontida ka tänavaid lahti kaevamata

Thomberg lisas, et kõiki torustiku rajamise ja uuendamise töid pole kahjuks võimalik ilma tänavaid lahti kaevamata teha. «Kuigi enamik töödest tehakse tänapäeval nii, et see segaks linnas liiklejaid võimalikult vähe, pole kaevetöid kõikjal võimalik vältida,» selgitas ta. «Näiteks, kui torustik on vaja lisada sinna, kus seda varem ei olnud või asendada olemasolevad torud suurematega. Vahel takistab kinnise meetodi kasutamist ka ajalooliste, muinsuskaitse all olevate objektide olemasolu. Samuti võib suurema lahtikaevamise vajaduse põhjustada see, et senine torustik asendatakse lahkvoolse süsteemiga ehk rajatakse reoveetorustiku kõrvale ka sademeveetoru, mis tagab, et suurte vihmasadude ajal ei ujuta vesi tänavaid üle. Näiteks sel aastal tehti selliseid töid Kreutzwaldi tänaval,» loetles Tarvi Thomberg põhjuseid, miks tuleb aeg-ajalt leppida tänavate sulgemise ja liikluse ümberkorraldustega.