Parmas: kriminaalmenetlusega seotud seadusemuudatused venivad, sest valitsuse vahetudes hakkab kõik jälle algusest

«Hädavajalik on korda saada sideandmete kasutamise võimalused. Kohtupraktika on paika pannud, et senisel kujul me sideandmete kasutamist jätkata ei saa, kuid seadusemuudatust veel näha ei ole. Selliselt on kuhjunud probleeme, mis mõjutavad kuritegevusevastast võitlust ja seda, millised on võimalused kohtukõlbulikku kaasust kokku panna,» ütles Parmas riigikogu korruptsioonivastasele erikomisjonile.