Löwenruh’ park läbib põhjaliku uuenduskuuri

Pargi eskiisprojektile saab tagasisidet anda 27. oktoobrini, avalik tutvustus toimub 17. oktoobril 2024.

«Inimeste ühine eluruum – tänavad ja pargid – on väärtus iseeneses. Siin me kõik töötame, liigume, õpime, mängime või puhkame. Teadlased kinnitavad, et inimese tervisele on hea, kui viibime igapäevaselt kasvõi natuke kesk loodust,» lausus abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE).

Rekonstrueerimisega on plaanis muuta Löwenruh’ park mugavaks ja inspireerivaks keskkonnaks, kus nautida linnaloodust, teha sporti ja veeta kvaliteetaega lähedastega. Plaanis on luua uusi elupaiku lindudele, putukatele ja teistele elusorganismidele, parandada ühendusi Kullo huvikooliga, luua astmevabad ja ligipääsetavad pargiteed ning mugavad puhkealad. Uuendusena on plaanis ehitada tiigi kohale ulatuvate platvormide, varjualuste ja puhkekohtadega roheline pargisaar, kus ümbritsevat keskkonda nautida.

«Löwenruh’ park on kujunenud Kristiine esinduspargiks, kuhu linnaosa elanikel on tavaks kokku tulla. See on suurepärane koht, kus kuulata kontserte, käia laadal või nautida mõnusat jalutuskäiku. Rekonstrueeritud park annab kõigeks selleks veelgi paremad võimalused ning kaunistab Kristiinet,» sõnas Kristiine linnaosa vanem Renata Lukk (Eesti 200)..

Parki ehitatakse ka uusi treening- ja mängualasid, mis sobituvad looduslähedase ilmega, pakkudes aktiivseid vaba aja veetmise võimalusi nii lastele kui täiskasvanutele. Mängu- ja treeningalasid liigendavad kõrg- ja madalhaljastusega saared ning voolava vormiga künkad ja lohud.

Kõigi muudatustega saab lähemalt tutvuda Tallinna veebilehel avaldatud eskiisprojektis tallinn.ee/lowenruh. Samal lehel saab anda ka 27. oktoobrini tagasisidet. Löwenruh’ pargi eskiisprojekti avalik tutvustus toimub 17. oktoobril kell 17.30 Kristiine linnaosa valitsuses (Metalli tn 5, Tallinn).