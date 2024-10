Lätlased tõid turule nitaseeni, millest saanuks joobe viis miljonit inimest

Praeguseks on narkokurjategijad Atvars Kozlovskise ja Arturs Jegorovse kinnivõetud ja süüdimõistetud. Menetlust juhtinud Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokuröri Liis Vainola sõnul pole nii suure koguse nitaseenidega äri teinud kurjategijaid varem kohtu ette toodud. «Minu hinnangul on tegemist olulise töövõiduga. Teatavasti on võitlus tugevatoimeliste sünteetiliste opioidide vastu üks prokuratvuuri ja politsei prioriteete,» ütles ta.

Kurjategijad mõisteti süüdi 2,8 kilogrammi nitaseenide käitlemises. Vainola tõi võrdluseks, et sellisest nitaseenide kogusest saaks joobe ligi viis miljonit inimest. Tema sõnul ei piisa ainuüksi tänavadiilerite kinnipidamisest, vaid jõuda tuleb isikuteni, kes organiseerivad nitaseeni Eestisse.

Endine kriminaalpolitseiametnik Andres Anvelt uuris prokurörilt ka seda, missugune on olukord Soomes. «Kui me räägime joobe saanud inimeste arvust, siis me räägime keskmisest tavalisest inimesest. Tarvitajate puhul on tarvitatavad doosid suuremad. Selles menetluses oli viiteid, et vähemalt ühele kullerile pakuti Soome aine viimist. Ta keeldus ja rohkem viiteid meil selle kohta pole, et see oleks Soome jõudnud,» täpsustas Vainola.

Menetluse käigus tuvastati, et narkokurjategijad tegutsesid Eestis vähemalt 2022. aasta algusest. «See aeg tegelikult kattub ka selle plahvatusliku nitaseenide tõusuga või üldse üledoosi surmade statistikas, kuid ilmselgelt nemad sinna üksi ei panustanud,» lausus Vainola.

Ta lisas, et kurjategijate võrgustik oli suurem, kui inimesed, kes kohtu ette jõudsid. «Erimenetluste raames on koos Kozlovskise ja Jegorovsega kohtu ette viidud neli inimest. Ühe inimese suhtes on menetlus veel käimas ja kahjuks ühe tollase kahtlustatava osas ei olnud võimalik menetlusotsust vastu võtta, kuna ta suri menetluse keskel üledoosi,» ütles Vainola.

Saatejuhtide silmis on juhtunu näide sellest, et nitaseenide levitajad on tihtilugu ka ise tarvitajad. «Jah, aga eelkõige me räägime siin kulleritest ja edasimüüjatest - neile maksti tegelikult narkootilises aines. Kui rääkida hierarhiast, siis selles me oleme veendunud, et plaani autorid olid Kozlovskis ja Jegorovs,» ütles Vainola.