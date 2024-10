ILM Lähipäevil tuleb kuni 17 kraadi sooja

Kolmapäeva päeval on pilves ilm. Sajab vihma, kohati on sadu tugev. Ida-Eestis on ennelõuna veel sajuta. Puhub kagutuul 7-12, puhanguti kuni 16, saartel ja rannikul kuni 15, puhanguti kuni 23 m/s. Õhutemperatuur on 7-14 kraadi.