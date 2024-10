Lastekaitsepäev võib muutuda uue nime all riiklikuks pühaks

Eestis üheksakümnendatel Lastekaitse Liidu eestvedamisel alguse saanud 1. juuni kui rahvusvahelise lastekaitsepäeva tähistamine on tänaseks oma olulisuse minetanud ning ettepaneku tegijad leiavad, et aeg on kinkida kõikidele lastele oma päev - riiklikult tähistatav pidupäev, mil kogu ühiskonna fookus on suunatud lastele.