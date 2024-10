FOTOD Toomkiriku 300-aastane lipuvarras kestab teist sama palju veel

Postimees käis vaatamas Tallinna toomkiriku katusel askeldavate restauraatorite tööd. «See on ilmselt Eesti kõige vanem vaskplekk-katus, mis on praegu töös. Ja kui hoolega vaadata, on näha, kuidas selle eest on sajandite jooksul hoolt kantud,» ütles toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru.