KUU AEGA KADUNUD Kas 91-aastane Kameruni riigipea on surnud või redutab Genfi luksushotellis?

Seni on teada, et Biyat vaevab mingisugune haigus, kuid avalikult ei ole detaile tema tervisliku seisundi kohta jagatud.

Opositsioon on varem kritiseerinud Biyat, et too veedab liiga palju aega välismaal, eriti meeldivat talle Šveitsi suuruselt teine linn Genf, kus ta armastab peatuda ühes kindlas luksushotellis, vahendas BBC.