Eksamite infosüsteemi tabasid taas rikked

Harno eksamite ja uuringute keskuse juht Aimi Püüa rääkis Postimehele, et tänaseks ei ole veel teada, mis süsteemis katki läks ja miks. EISi haldamisega tegeleb haridus- ja teadusministeerium, mille tehnoloogiajuhtimise osakonna spetsialistid on välja selgitamas, miks esmaspäeval vene keele tasemetööl üks helifail ei käivitunud.

Lonkava süsteemi edasi kasutamine on paratamatus, sest olemasolevaid tasemetöid või eksameid ei saa niisama paberile kanda. «Need tasemetööd, mida oleme 2018. aastast läbi viinud, saame teha EISi süsteemis. Neid ei ole loodud paberil, kuna nad on juba loodud elektroonsetena. Proovime süsteemi hoida töös, nii palju kui võimalik ennetada tehnilisi tõrkeid, ja kui tõrked tekivad, siis need kiiresti lahendada,» sõnas Püüa.

Harno sõnul on olnud rohkem edukaid tasemetöid kui neid, mida on probleemid tabanud. «Tasemetööde periood algas septembris ja tänaseks on kaks kolmandikku tasemetöödest toimunud ja need on toimunud tõrgeteta. Kõik loodusvaldkonna tasemetööd ja keelte omad – aga ju (vene keele tasemetööga – toim) midagi juhtus,» tõdes Püüa.