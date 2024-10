Iisraeli kaitseministri sõnul saab rünnak Iraani vastu olema hävitav

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu hoiatas varem päeval liibanonlasi, et nad võivad seista silmitsi samasuguse hävingu ja kannatustega nagu palestiinlased sõjast laastatud Gaza sektoris, seda juhul, kui nad ei vabasta oma riiki Iraani toetatud šiialiikumisest Hizbollah.

«Teil on võimalus päästa Liibanon, enne kui see kukub pika sõja sügavikku, mis viib hävingu ja kannatusteni, milliseid me näeme Gazas,» ütles Netanyahu videopöördumises liibanonlastele.