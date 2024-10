RIIGIKONTROLL Aegunud teadmistega tervishoiutöötajad saavad takistusteta tööd jätkata

Pädevushindamise teave kajastub tervishoiukorralduse infosüsteemis, inimestele on see ligipääsetav Terviseameti veebilehe kaudu. Probleemiks on sealse info ebatäpsus ja -täielikkus.

Pädevushindamise kriteeriumid on eriala- ja kutseühingutes erinevad ning pädevuse tõendamine pole erialati võrreldav põhjalikkuse ja sisukuse poolest. Pädevushindamise korralduse panevad paika ühingud ise. Hindamiskriteeriumites on sarnasusi, näiteks täienduskoolitustel osalemine, publikatsioonide avaldamine, juhendamine. Kuid erinevusi on rohkem, näiteks varieeruvad nõutava täienduskoolituse või eelneva perioodi praktilise töö mahud suuresti. Teatud variatiivsus hindamiskriteeriumides on erialade olemuse tõttu paratamatu (näiteks kirurgidel on praktika väga olulisel kohal), kuid hindamise ühtlustamine on ka ühenduste endi hinnangul vajalik.

Täienduskoolitused, mille läbimine õigusaktiga ette nähtud 60 tunni ulatuses aastas on üks pädevuse tagamise alus, ei ole kõikidele tervishoiutöötajatele kättesaadavad. Erialaühendused pidasid täienduskoolituse nõude täitmatajätmist probleemseks, kuid selle ulatuse kohta täpsemad andmed puuduvad. Kui tavaliselt on peamine probleem täienduskoolitusteks vajaliku raha puudus, siis tervishoius on suuremaks takistuseks töötaja täienduskoolituse ajaks vajaliku asendaja puudumine.

Riigikontrolli hinnangul on sotsiaalministeerium võtnud saatusele alistunu rolli, pidades küll pädevushindamist tugevalt soovituslikuks, kuid selle kohustuslikuks muutmist teostamatuks, kuna erialaühenduste võimekus ja soov hindamisega tegeleda on erinevad. Osa Riigikontrolli küsitlusele vastanud tervishoiutöötajate erialaühendusi näeb vajadust kohustusliku hindamise järele. Väiksem osa ühendustest eelistab vabatahtliku süsteemi jätkumist. Eri riikides on kasutusel eri mudelid.