Tallinn saab lõpuks 1944. aasta suurpõgenemise mälestusmärgi

Septembri keskel algatasid linnavolikogu liikmed eelnõu, et rajada Maarjamäe mälestusväljale 1944. aasta suurpõgenemise osalejate ja ohvrite mälestuseks mälestusmärk. Sel nädalal kinnitas linnavalitsus oma istungil valmisolekut mälestusmärgi rajamiseks vajalike töödega alustada.

Teadaolevalt põgenes teise maailmasõja pöördelisel 1944. aasta hilissuvel ja sügisel Eestist sissetungiva Punaarmee eest läände 75 000–80 000 inimest. Okupatsiooni ja terrori eest pagemine lõhkus tuhandeid perekondi ja paraku ka hukkus sel teekonnal tuhandeid eestlasi.

Abilinnapea Kaarel Oja sõnul on see oluline lähiajaloo episood Tallinna avalikus ruumis siiani tähistamata ning see viga tuleb parandada. «Oleme alustanud eestöid ning kui me ei põrku ootamatustega, võiks monumendi konkursi väljakuulutamiseni jõuda järgmise aasta varakevadel,» ütles Oja.

«Aga on aus tunnistada, et mitmed monumentide rajamise ideed on viimastel aastatel erinevatel põhjustel takerdunud. Selle vältimiseks on oluline põhjalik ja kõiki huvitatud osapooli kaasav eeltöö, mis võtab aega. Parima lõpptulemuse saavutamiseks tuleb see aeg aga võtta,» lisas Oja.

Tallinna linnavolikogu ettepanekul rajatakse 1944. aasta suurpõgenemise mälestusmärk Maarjamäe mälestusväljale, kommunismiohvrite memoriaali vahetusse lähedusse. Asupaiga suhtes on asjaosaliste organisatsioonidega koostöö ja teineteise mõistmine olemas, sest Maarjamäe mälestusväli on pühendatud 1944. aasta kaitselahingutes osalenutele ning need on otseses seoses sama aasta suurpõgenemisega.