JÕHKER VERETÖÖ Politsei tabas kahe aasta eest kadunuks jäänud noore mehe ja tema lapseootel naise mõrvas kahtlustatavad

Politseile teatati 22-aastase mehe ja 31-aastase naise kadumisest 2022. aasta suvel, misjärel hakati neid kohe otsima. Toona ei õnnestunud meest ega naist leida, sest nad olid jäljetult kadunud. Aasta hiljem ehk 2023. aasta juulis leidis Harjumaal Anija vallas metsas seenel käinud perekond madalast hauast inimsäilmed. Ekspertiis tegi kindlaks, et tegemist oli aasta varem kaduma läinud 22-aastase mehega. «Kuna asjaolud viitasid kuriteole, alustasime kohe kriminaalmenetlust, et selgitada välja, kes võis teo toime panna. Samal ajal jätkasime kadunud naise otsinguid,» rääkis Põhja prefektuuri mõrvagrupi juht Vadim Kuperštein.

Mõrvagrupi juhi sõnul raskendas uurimist asjaolu, et selleks hetkeks, kui uurijad kuriteost 2023. aasta juulis teada said, oli tapmisest enam kui aasta möödas. «See tähendab, et meil ei olnud võimalik tugineda tõenditele, mida leiame siis, kui kuritegu on äsja toimunud ja otsime kurjategijat kuumadel jälgedel. Näiteks olid kustunud valvekaamerate salvestised ning inimesed, kellelt lootsime väiksemagi infokillu saada, mis oleks uurimises edasi viinud, ei mäletanud aastatagust aega nii detailselt,» räägib mõrvagrupi juht.