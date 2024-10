Riigikohus tunnistas spaadele kehtinud koroonapiirangud õiguspäraseks.

Mustamäe Spa OÜ vaidlustas 2021. a juunis selle ajani kehtinud valitsuse korraldused, leides, et need on nõuetekohaselt põhjendamata ning spaadele seatud piirangud ei olnud vajalikud ja riivasid liiga intensiivselt ettevõtlusvabadust. Haldus- ja ringkonnakohus jätsid Mustamäe SPA OÜ kaebuse rahuldamata.