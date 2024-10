Rahanduskomisjon saatis riigieelarve eelnõu esimesele lugemisele.

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (RE) selgitas, et komisjoni mitmel istungil vaadati koos valdkondade ministritega üle eelarve tulud ja kulud.

«Et kulud riigieelarves on esitatud nii tegevuspõhise kui ka majandusliku sisu järgi, siis saime ministritelt teavet eelarves kavandatud programmide eesmärkide ja kulude kohta. Missugune on soovitud tulemus ja kuidas seda mõõdetakse,» ütles Akkermann.

Detailne ülevaade riigieelarve tulude ja kulude kohta on välja toodud majanduslikku sisu käsitlevas riigieelarve lisas.

Akkermann selgitas, et arutluste käigus pööras komisjon tähelepanu eelarves kavandatud eesmärkide elluviimisele. Ta viitas valitsuse esitatud prioriteetidele, mis on seotud jätkusuutlikuma riigi rahandusega, kuidas hoitakse kokku riigi kulusid ja vähendatakse eelarvepuudujääki, kuidas tagatakse laiapindne riigikaitse ning kuidas toetatakse majandust.

Tema hinnangul pingestavad eelarvet kavandatud kärped, kuid samas on võimalik teha muudatusi kärpekavas veel menetluse käigus. Riigieelarve eelnõus on ette nähtud 132,1 miljoni suurune kärpimine, kuid ka selles mahus pole kärped veel lõpuni sisustatud. Valitsus on teada andnud kavatsusest jätkata kulude kokkuhoiuks täiendavate võimaluste otsimist veel kahel eelseisval aastal. Võimalusi selleks leiab veel dubleerimise vältimise kaudu ja valitsussektori äriühingute tegevusest.