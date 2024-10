Saatkond juhtis tähelepanu, et Eesti on ametlikult tunnistanud ühe Hiina poliitikat ja seega Taiwanit kui Hiina territooriumi lahutamatut osa ning nõnda võtnud kohustuse hoiduda viljelemast mingeidki ametlike sugemetega suhteid Taiwaniga. «Taiwan on Hiina huvide tuumikküsimus ja siin pole ruumi kompromissiks,» rõhutas saatkond.