Riigilaevastik otsib suursaarte liinile elektri jõul liikuvat parvlaeva

Kaldalt laetav ja laeva akudesse salvestatavale elektrile lisaks on laevale ette nähtud biodiislil töötavad abigeneraatorid, mille kasutamine võib osutuda vajalikuks laeva opereerimisel ekstreemsemates jääoludes või muudel erijuhtudel.

Uuele parvlaevale on ette nähtud restoran, pood, puhkeala ja kajutid laevameeskonnale. Laev peab olema kohandatud liikumispuudega inimestele ja vaegnägijatele. Parvlaev peab mahutama kuni 500 reisijat ja 130 sõiduautot.

Uus parvlaev on planeeritud Virtsu-Kuivastu liini põhilaevaks, kuid on sobilik vajadusel teenindama ka Rohuküla-Heltermaa liini. Laeva projekteerimis- ja ehitushankele pakkumuste esitamise tähtaeg on 10. detsember 2024. Plaanide kohaselt valmib laev hiljemalt veebruaris 2027 ja alustab liini teenindamist sama aasta kevadel.