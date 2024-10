Ministeeriumid otsivad lahendust sideandmete kasutamiseks kuritegude uurimisel.

«See sätestab ka, et privaatsusele ja isikuandmete kaitsele võib seada piiranguid vaid siis, kui need on vajalikud ja proportsionaalsed. Liikmesriigi ülesanne on riigisiseses õiguses täpselt kindlaks määrata, millistel asjaoludel see põhjendatud on. Lisaks tuleb tagada, et isikut teavitatakse tema andmetega tutvumisest kohe, kui see ei saa enam uurimist takistada,» ütles Surva.