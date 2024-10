Vene-vedude lõpetamise plaan läks lörri

«Veoload on saabunud ning Eesti ettevõtjatel on võimalik teostada idasuunalisi vedusid vastavalt kehtivatele tingimustele ja reeglitele samadel alustel nagu kõigi teiste riikide ettevõtjatel,» kommenteeris Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni (ERAA) peasekretär Ermo Perolainen. ERAA väljastab veolubasid kliimaministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel.

«Eesti on alates Venemaa sõjalise agressiooni algusest teinud korduvalt ettepanekuid kehtestada Euroopa Liidu sanktsioonina täielik maismaatranspordi teenuste osutamise keeld Venemaaga,» põhjendas pea kolmekuulist lubade väljaandmise peatamist taristuminister Vladimir Svet (SDE). «Paraku ei ole meie ettepanekud pälvinud liikmesriikide konsensuslikku toetust – see on vajalik eeldus EL sanktsiooni kehtestamiseks.»