Kooli direktor Ants Rebane ütles, et kõige traagilisem on lapse hukkumine muidugi tema perele ja lähedastele, kuid emotsionaalselt puudutab see kogu nende kooliperet, nii õpilasi kui ka pedagooge. Ta lisas, et siiski püütakse parimal viisil hakkama saada. «Need õpilased ja õpetajad, kes olid seal, kus see õnnetus juhtus, või on olnud hukkunuga isiklikult seotud ja teda teavad, neil on ikka väga keeruline ja raske,» tõdes direktor.