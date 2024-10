Ryder: Ramsteini kohtumiste vahel jätkub pidev töö Ukraina toetuseks

«Seega on Ramsteini formaat küll uskumatult oluline kohtumine, mis aitab sünkroonida ja tagada, et me jagame teavet ja pakume Ukrainale koordineeritud ja tõhusal viisil toetust. Kuid see pole sugugi ainus mehhanism, mille abil me Ukrainat toetame,» ütles Ryder vastates ajakirjanike küsimustele kohtumise edasilükkamise kohta.