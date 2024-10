«Peida 5000 eurot padjapüüri sisse». Kelmid said ohvritelt taas kümneid tuhandeid eurosid

Ida prefektuuri pressiesindaja sõnas, et neljapäeval helistas Narvas elavale naisele end politseiuurijana esitlenud kelm, kes rääkis, et naise tütar sõitis otsa võõrale lapsele. Kelm ütles, et lapse isa olevat nõus tema tütre vastu tehtud avalduse tagasi võtma, kui naine maksab talle kohe 5000 eurot.