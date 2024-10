Naastrehvidega lisandub autosõidule müra, mis võib tekitada teatavat psühholoogilist turvatunnet, ent just uute naastrehvide puhul tuleb teada, et need vajavad nii-öelda sissesõitmist, toob Paberit välja. «Kui uusi naastrehve ei ole korralikult sisse sõidetud, võib see mõjutada naastude paiknemist rehvi pinnas ning seeläbi vähendada nende tõhusust ja pikaealisust. Naastrehvid vajavad esimesed 500–1000 kilomeetrit ettevaatlikku ja tasakaalukat sõitu, et naastud saaksid rehvi kummisegusse korralikult kinnituda,» toonitab Paberit.