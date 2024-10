Kusti Salm asus tööle kaitsetööstusettevõtte Milrem nõukogus

Milrem Roboticsi asutaja Kuldar Väärsi sõnul on Kusti Salm tema kogemusi arvestades väärtuslik täiendus Milrem Roboticsi meeskonnale.

Salmi sõnul on Milrem Robotics Euroopa kaitsetehnoloogiaareeni tõeline pioneer ning ettevõte investeeris lahinguvälja moderniseerimisse tunduvalt varem, kui see muutus igapäevaseks.

Milrem Robotics on Euroopa robootika ja autonoomsete süsteemide arendaja ning süsteemiintegraator, mil on kontorid Eestis, Soomes, Rootsis, Hollandis, Poolas, Ameerika Ühendriikides ja Araabia Ühendemiraatides. Ettevõte on tuntud mehitamata lahingusüsteemide THeMIS ja Type-X ning autonoomiakomplekti MIFIK poolest.