Häirekeskus otsib uusi päästekorraldajaid.

Päästekorraldaja kutseõppes õpitakse kiirabi, politsei ja pääste valdkondade hädaabiteadete menetlemist ning suur roll on praktilisel keeleõppel. Õppima on oodatud nii alles tööturul esimesi samme astujad kui ka elukogemusega karjääripöörajad, kes tunnevad, et tahavad teha tööd, kus saab iga päev inimesi aidata. Sobival kandidaadil on vähemalt keskharidus, laitmatu taust, eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesktasemel.

Häirekeskuse Lääne keskuse juhi Küllike Uzjukini sõnul vastab häirekeskus aastas üle miljonile 112 kõnele, et päästa inimeste elu, tervist ja vara. «Päästekorraldaja on esimene lüli abiandmise ahelas, kelle ülesanne on välja selgitada, kas ja millist abi inimene vajab. Sellel ametikohal on eelduseks kõrge pingetaluvus ning kiirus ja julgus otsuste langetamiseks ka kõige kriitilisemates hädaolukordades. Ennekõike on oluline aga inimlikkus, et mõista inimeste väga erinevaid muresid ning pakkuda igale helistajale hoolivat ja asjatundlikku abi. See on vastutusrikas ja eriline töö, mis pakub väljakutseid ning koju saab minna tundega, et andsin oma panuse turvalisema Eesti heaks.»