Riigikohus: tööriiete vahetamise aeg võib olla tööaeg

Vaidlusaluses kohtuasjas pidi tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite kohaselt töötaja olema tööga alustamise ajaks vahetanud vajaduse korral riided ja teinud muud ettevalmistused töö alustamiseks. Samuti sätestasid töökorralduse reeglid, et töötaja pesemisruumi minemise, pesemise ja ümberriietumise aeg ei kuulu tööaja hulka. Töötaja ja tööandja vaidlesid kohtus selle üle, kas tööriiete vahetamise ja sellega seotud tegevuste aeg on tööaeg.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kohtul liikmesriigi õigust tõlgendada kooskõlas Euroopa Liidu direktiividega. Euroopa Liidu direktiivi kohaselt on tööaeg iga ajavahemik, mille jooksul töötaja teeb tööd või on tööandja käsutuses. Euroopa Kohus on väljendanud seisukohta, et tööaja mõistet tuleb käsitada vastandina puhkeaja mõistele, kuna need on vastastikku teineteist välistavad.