Sputniku portaali taaselustamises süüdistatava eestlase kohtusaaga läheb lühimenetlusse

Süüdistuse kohaselt jätkasid Terestal ja Tšerõševa sellele vaatamata ühiselt ja teadlikult MIA Rossija Segodnja kontrolli all tegutseva Sputniku nimel Eestis teabe edastamist. Tšerõseva ja Terestal asutasid MTÜ Sprut Meedia ja 2020. aastal asus tegutsema Sputnik Meedia nime all varasemaga sarnane portaal. Süüdistuse järgi tegid nad seeläbi rahvusvahelistele sanktsioonidele allutatud Dmitri Kisseljovile kättesaadavaks erinevaid majanduslikke ressursse ning rikkusid tahtlikult rahvusvahelisi sanktsioone 1. jaanuarist 2020 kuni kuriteos kahtlustatavatena kinnipidamiseni 8. märtsini 2022.

Viimase aasta jooksul on Eestist põgenenud nii Tšerõševa kui ka Terestal, kusjuures Tšerõseva on tegutsenud Venemaa okupeeritud Krimmis meediavaldkonnas.

Seetõttu on kohtuprotsess kulgenud ilma Terestalita. Delfi on varem kirjutanud, et kuigi Terestal soovib kohtuistungil osaleda veebi vahendusel, pole see turvalisuse kaalutlustel võimalik.