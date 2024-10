Noored arhitektid otsivad Musumäele uusi visioone

«Tallinna tulevane Peatänav tooks linna südamesse kvaliteetse, turvalise ja kõigi liikujatega arvestava tänavaruumi. Lisaks arvestavale disainile on tegemist avaliku ruumiga, mis tõstab kogu linna atraktiivsust ja konkurentsivõimet. Südalinnas toimuv noorte arhitektide töötuba annab Peatänava projektile hoo sisse ajutiste linnaruumisekkumiste disainimise näol. Töötoa tulemusel sündinud katsetused viivad projekti edasi ning on sisendiks Tallinna linna tulevastele algatustele,» rääkis Eesti Arhitektide Liidu asepresident Siim Tanel Tõnisson.

Narva maantee lõik Viru väljakust Jõe tänava ristmikuni moodustab tänava, mille potentsiaal on kujuneda Tallinna kõige esinduslikumaks ja säravaks äritänavaks. Pärnu maantee lõik Vabaduse väljakust Viru väljakuni moodustab osa bastionivööndist ning oluline on tänavaga paremini siduda külgnevad avalikud ruumid, eriti Musumäe pargi osad.

Töötoas osalevate noorte arhitektide peamine ülesanne ongi keskenduda Musumäe tulevasele väljanägemisele ja funktsioonile. Meeskonnad uurivad võimalusi muuta park paremini ligipääsetavaks, mitmekesisemaks, turvalisemaks ja kasutatavamaks. Tulemusena tekivad ruumilised visioonid ja tööriistad selleks, et avada Musumäge avalikkusele ning siduda see paremini linnaga.

Tallinna linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea Madle Lippus märkis, et Musumägi on kindlasti Tallinna üks neid kohti, mille täielik potentsiaal vajab ruumilist tõuget. «Balti riikide noorte arhitektide töötuba pakub ideid ja võimalusi, kuidas muuta park ligipääsetavamaks, mitmekesisemaks, turvalisemaks ja kasutatavamaks. Mul on hea meel, et need mõtted jõuavad linnavalitsuseni paralleelselt peatänava projekteerimise ajal,» lausus Lippus.