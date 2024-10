Ida-Virumaal peeti kinni nelja kilo kanepit sõidutanud naine

Ida prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Dmitri Kabanov rääkis, et viimaste nädalate jooksul on kriminaalpolitsei Ida-Virumaal tegelenud kahe suure juhtumiga.

«Meile laekus info, et Sillamäel käitleb 37-aastane naine suures koguses kanepit. Võtame igat infokildu väga tõsiselt, seega asusime koheselt tõendeid koguma ning pidasime naise kinni. Tema sõiduki kontrollimisel tuvastasime ligi neli kilogrammi kanepit. Lisaks leiti kodu läbiotsimisel 3000 eurot sularaha, mis on esialgsel hinnangul kuritegelikul teel teenitud tulu. Kuna uurimine on alles väga värske, siis kõik täpsemad asjaolud selgitame välja menetluse käigus,» ütles Kabanov.

Kanepikasvatus Lääne-Virumaal. Foto: PPA

Mõni nädal varem sai politsei info, et Lääne-Virumaal kasvatatakse aiamaal kanepit. «Viisime kasvuhoonest leitud kanepitaimed ekspertiisi, kus tuvastati taimedel THC sisaldus. Kanepitaimedest oleks saadud ligikaudu 800 grammi narkojoovet tekitavat kanepit. Pidasime kinni 40-aastase mehe, keda on varem kriminaalkorras karistatud,» rääkis talituse juht.

«Meie üks põhifookusi on narkokuritegude avastamine ja tõkestamine ning läbi selle hoida meie tänavad puhtamad. Arvestades seda kogust narkootikume, mis me kuu jooksul konfiskeerisime, siis on see suur töövõit. Seda enam, et hiljuti ilmunud reoveeuuringu tulemused näitasid, et Narvas ja Sillamäel on kanepi tarvitamine tõusutrendis.»

Kabanov lisas, et inimesed saavad väga palju ka ise ära teha, et tänavad ohtlikest narkootilistest ainetest puhtamad oleksid. «Kui tead kedagi, kes käitleb narkootikume, siis sellest tuleb politseile teada anda. Meil on olemas meiliaadress, kuhu on võimalik ka anonüümselt vihjeid saata: ida.narkovihje@politsei.ee.»

Mõlema juhtumi osas on alustatud kriminaalmenetlused, mida viib läbi Ida prefektuuri kriminaalbüroo ja juhib Viru ringkonnaprokuratuur.