Riigikontroll: sotsiaalministeerium esitab valeväiteid ja vaatab probleemist mööda

Sõna «valeväited» asemel kasutas riigikontroll oma sotsiaalmeedia postituses siiski fraasi «väiteid, mis kas ei vastanud tõele».

Varres ütles saates, et audit jätab mulje, justkui poleks tervishoiutöötajad pädevad ning sellele tahaks ta küll vastu väita.

Riigikontrolli teatel ei ole nad väitnud, nagu poleks Eesti tervishoiutöötajad pädevad.

«Aruannet tutvustavas teates ütleb riigikontroll otsesõnu, et lõviosa tervishoiutöötajatest tegeleb süsteemselt enese täiendamisega. Kuid erialaühendused viitasid auditi käigus, et enese arendamisest vähe huvitatud ja ebapiisavate teadmiste ning oskustega töötajad võivad tegutseda aastaid ilma, et keegi nende ebapiisavale pädevusele tähelepanu pööraks,» kirjutas riigikontroll.

Riigikontrolli hinnangul lohutab patsienti vähe, et enamus arste on pädevad, kui tema juhtub kokku puutuma selle vähem pädeva vähemusega.

«Arusaamatu on ka see, et kvaliteedipoliitika juht pädevushindamise tähtsust vähendab,» lisas riigikontroll.

Varrese sõnul ei ole asi nii ühekülgne, et sotsiaalministeerium ainult pädevushindamisega tegeleb ning kvaliteet on palju laiem. «Täna on tervishoiuteenuse osutaja ülesanne tagada kvaliteet. See kvaliteet ei ole ainult ühe töötaja pädevuses. Peab vaatama tervikuna. Kui tahame kvaliteeti parandada, siis peab kogu süsteemi vaatama, mitte ainult seda üksikut töötaja pädevust,» ütles Varres telesaates.