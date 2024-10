Eesti teeb Rootsis ja Ameerikas kultuuridiplomaatilisi vangerdusi

Kultuuriatašee töökoht loodi Rootsi alles kahe aasta eest ja seal alustas tööd Illimar Lepik von Wirén. Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooni ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Meelis Kompus rääkis, et kultuurinõuniku tagasikutsumine on ministeeriumi, kultuuriesindaja ning Stockholmi Eesti suursaatkonna ühine otsus.

Kompus ütles, et Rootsi kultuurinõunik jõudis teha koostööd ja luua kontakte Rootsi loomesektoris, mida kindlasti ei soovita kaotada. «Püüame koostöös Soome kultuuriesindajaga neid tööliine hoida,» selgitas ta ja lisas: «See, et üks kultuuriesindaja katab vajadusel natuke suuremat piirkonda kui üks riik, on levinud, samamoodi teeb ka Leedu.»