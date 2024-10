Karis: Ukraina tuleviku lahutamatu osa olgu liitumine NATOga

«Julgeolek ei ole ainult Euroopa idatiiva mure – meie julgeolek on ühine. Venemaa agressioon Ukrainas, aga samuti hübriidrünnakud ja küberkuritegevus mõjutavad kõiki juba täna. Sõda on paljastanud meie varude ja kaitse-eelarvete puudujäägid ning kaitsetööstuse killustatuse,» ütles Eesti riigipea. Järgmise Arraiolose grupi riigipeade kohtumise korraldab Eesti 2025. aasta oktoobris Tallinnas.

President Karis juhtis tähelepanu Venemaa kaitsekulutuste järsule kasvule ning vajadusele suurendada Euroopa kaitsetööstuse investeeringuid. «Kutsun riike arutama ühiselt uue eesmärgi seadmist kaitsekulutustele, et need oleksid üle kahe protsendi SKTst,» märkis ta. Eesti kulutab praegu sõjalisele riigikaitsele üle kolme protsendi SKTst.

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide võimalikult kõikehõlmav koostöö on president Karise sõnul mõlemale võtmetähtsusega. «See koostöö on oluline Ukraina toetamisel ja Venemaa agressiooni tõrjumisel, kuid kõige tähtsamad on tihedad Atlandi-ülesed suhted Euroopa julgeoleku tugevdamisel,» lisas ta.