TAUST Kaitsetahe tõi Aironi, Matiase ja Lauri Eestisse. Ja ka Gregori!

Toimetusse saabub kiri. «Seoses Ukraina sõjaga on avalikkuses palju räägitud kaitseplaanidest, uutest relvadest, riigikaitse rahastusest jm. Selle kõrval on aga natuke vähem saanud tähelepanud inimesed, eriti ajateenijad, kes hoolimata muutunud julgeolekuolukorrast ennast Eesti kaitsmisele pühendavad,» kirjutab kapten Sander Mändoja 2. jalaväebrigaadist selles. «Veelgi enam, mõned noored tulevad ajateenistusse isegi pärast aastaid välismaal elamist. Kuperjanovi jalaväepataljonis alustasid sel suvel teenistust neli sellist noormeest ja ma usun, et nende lood võiksid olla inspiratsiooniks kõigile.»