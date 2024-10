Narva erakooli direktor vallandati: mul ei lubatud õpilaste ega õpetajatega hüvasti jätta

Meenutagem, et 13. septembril sai Õigeusu eragümnaasiumi direktor Tatjana Salu kooli pidajalt ülempreester Vitali Gavrilovilt teate temaga töölepingu lõpetamise kohta.

Põhjenduseks öeldi, et gümnaasiumi õppetegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks otsustas tööandja ümber korraldada kooli töö: vallandada päevapealt direktori ja panna tema asemele teise isiku. Lisaks öeldi teates, et tänu nendele muudatustele saab uus juht keskenduda sellele, et venekeelsed õpilased õpiksid eesti keelt tasemel, mis võimaldab neil jätkata õpinguid riigikeeles.