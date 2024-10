«Aidake, appi, aidake!» ehk Kuidas lahendada vanemate tüli nii, et lapsed ei kannataks?

Alates eelmisest nädalast on tuhandete silmapaaride ette jõudnud video, kus vanematevaheline võitlus on jõudnud nii kaugele, et väikest last tiritakse vanemate vahel lastekaitsespetsialistide, kohtutäituri ja politseinike juuresolekul. Laps ei lase emast lahti, karjub ja ütleb, et ta ei taha teise vanemaga elada.