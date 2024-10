Valitsuse esindaja Ida-Virumaal jäi kahe tule vahele

Purga valmistas ette ettepanekut kehtestada Ida-Virumaal põlevkiviõli tootvatele Viru Keemia Grupile (VKG), Enefit Powerile ja Kiviõli Keemiatööstusele lisamaks – iga õlitootmiseks kaevandatava põlevkivitonni pealt üks euro. «Majandustulemusi vaadates näljast paiste küll keegi ei läheks!» leiab ta. Pealegi tulnuks maksu tasuda vaid siis, kui õli hind on kõrge, vähemalt 400 eurot tonni kohta.

Kui Eestis toodetakse ka edaspidi 1,3 miljonit tonni põlevkiviõli aastas, tooks see 400-eurose hinna puhul ettevõtetele müügitulu 520 miljonit eurot, 450-eurose hinna puhul 585 miljonit eurot ja nii edasi (praegu on hind üle 430 euro tonni kohta).

«Kui võtta läbi selle muudatuse müügitulust kümme miljonit aastas ära, on see alla kahe protsendi!» rõhutas Purga. «Ja seda võetaks ainult siis, kui teenitakse ehk kui põlevkiviõli hind on kõrge.» Sel juhul peaksid VKG ja Enefit Power kumbki maksma maakonnale tagasi umbes 4,5 miljonit eurot ja Kiviõli Keemiatööstus miljon eurot aastas.