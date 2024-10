Heldna, Vaheri ja Alavere kohtuasjas kuulati üle MTA töötajaid

Kohtuasjas andsid viimased tunnistajad ütlusi kinniste uste taga, sest tegemist oli kaitseväe luurekeskuse töötajatega. Kuna nende töötajate tööülesanded ja kõik sellesse puutuv on salajane, ei saanud neid tunnistajaid avalikult üle kuulata.

Reedesel avalikul istungil oli tunnistajapingis kolm maksu- ja tolliameti (MTA) endist või praegust töötajat, kes Heldna roteerumisega kokku puutusid. Esimesena rääkis MTA personaliosakonna töötaja, kes küsimustele vastates kirjeldas Heldna töölepalkamise protsessi. Alguses kirjeldas ta prokuröri küsimustele vastates, et uurimisosakonna juhti otsiti tükk aega ning üks konkurss ka nurjus, sest ei leitud sobivat kandidaati. Ühtäkki aga sai ta informatsiooni, et valituks on osutunud Heldna, kellele personaliosakonna töötaja tegi tööpakkumise – töö määramata ajaks, katseaeg neli kuud ning 4200-eurone brutopalk. Heldna võttis pakkumise vastu.